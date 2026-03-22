Дарья Непряева заняла 22-е место в тотале Кубка мира по итогам сезона-2025/2026

Российская лыжница Дарья Непряева стала 22-й в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В дебютном для себя сезоне на этом турнире она набрала 761 очко. Она не смогла завоевать личной награды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины. Итоги:

1. Джессика Диггинс (США) – 2267 очков.

2. Моа Илар (Швеция) – 1886.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 1595.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1422.

5. Хейди Венг (Норвегия) — 1294.

6. Линн Сван (Швеция) — 1285.

7. Надине Фендрих (Швейцария) – 1108.

8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 1058.

9. Тереза Штадлобер (Австрия) — 1028.

10. Юханна Матинтало (Финляндия) – 1016.

...

22. Дарья Непряева (Россия) — 761.