Скидки
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева заняла 22-е место в тотале Кубка мира по итогам сезона-2025/2026

Дарья Непряева заняла 22-е место в тотале Кубка мира по итогам сезона-2025/2026
Дарья Непряева
Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева стала 22-й в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В дебютном для себя сезоне на этом турнире она набрала 761 очко. Она не смогла завоевать личной награды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины. Итоги:

1. Джессика Диггинс (США) – 2267 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1886.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1595.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1422.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 1294.
6. Линн Сван (Швеция) — 1285.
7. Надине Фендрих (Швейцария) – 1108.
8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 1058.
9. Тереза Штадлобер (Австрия) — 1028.
10. Юханна Матинтало (Финляндия) – 1016.
...
22. Дарья Непряева (Россия) — 761.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android