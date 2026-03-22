Дарья Непряева стала 17-й в дистанционном зачёте КМ-2025/2026 по лыжным гонкам

Российская лыжница Дарья Непряева расположилась на 17-м месте в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. По итогам 16 стартов из 16 возможных в её активе оказалось 495 очков. Отметим, что это был дебютный сезон на КМ для россиянки.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, женщины. Итоги:
1. Джессика Диггинс (США) – 1325 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1051.
3. Хейди Венг (Норвегия) — 1018.
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 915.
5. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 785.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 741.
7. Астрид Слинн (Норвегия) — 700.
8. Йонна Сундлинг (Швеция) — 672.
9. Кристине Эустгулен Фоснес (Норвегия) — 648.
10. Майя Дальквист (Швеция) — 619.
...
17. Дарья Непряева (Россия) — 495.