Диггинс завершила спортивную карьеру. Она расплакалась во время проводов

Титулованная американская лыжница Джессика Диггинс поставила точку в спорте. Она завершила карьеру лыжницы на домашнем этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США). Во время прощания спортсменка не сдержала эмоций и расплакалась.

Фото: кадр из трансляции Okko Sport

Джессика Диггинс является олимпийской чемпионкой 2018 года в командном спринте. Она также завоевала серебро ОИ-2022 в гонке на 30 км коньком и две бронзы в личном спринте (ОИ-2022) и разделке на 10 км свободным стилем (ОИ-2026). В активе американки также четыре победы в общем зачёте Кубка мира (2020/2021, 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026). Диггинс является двукратной чемпионкой мира.