Пеллегрино трогательно отметил последнюю гонку в карьере после финиша на КМ в Лейк-Плэсиде

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино трогательно отметил завершение спортивной карьеры после своего последнего старта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде. В гонке свободным стилем на 20 км итальянец финишировал на 13-м месте.
Видео с небольшой церемонией празднования лыжником завершения карьеры опубликовал аккаунт Viaplay в соцсети. После финиша Пеллегрино подарили футболку, где напечатана его совместная с детьми фотография с надписью «Спасибо, папа!», он надел шляпу. Также лыжник был облит шампанским и сам сделал глоток напитка.
Фото: Аккаунт Viaplay в соцсети
Фото: Аккаунт Viaplay в соцсети
Победителем гонки стал 11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.
