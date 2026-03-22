Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Пеллегрино трогательно отметил последнюю гонку в карьере после финиша на КМ в Лейк-Плэсиде
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино трогательно отметил завершение спортивной карьеры после своего последнего старта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде. В гонке свободным стилем на 20 км итальянец финишировал на 13-м месте.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
41:57.0
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.8
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+2.5

Видео с небольшой церемонией празднования лыжником завершения карьеры опубликовал аккаунт Viaplay в соцсети. После финиша Пеллегрино подарили футболку, где напечатана его совместная с детьми фотография с надписью «Спасибо, папа!», он надел шляпу. Также лыжник был облит шампанским и сам сделал глоток напитка.

Фото: Аккаунт Viaplay в соцсети

Победителем гонки стал 11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android