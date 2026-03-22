Пеллегрино трогательно отметил последнюю гонку в карьере после финиша на КМ в Лейк-Плэсиде

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино трогательно отметил завершение спортивной карьеры после своего последнего старта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде. В гонке свободным стилем на 20 км итальянец финишировал на 13-м месте.

Видео с небольшой церемонией празднования лыжником завершения карьеры опубликовал аккаунт Viaplay в соцсети. После финиша Пеллегрино подарили футболку, где напечатана его совместная с детьми фотография с надписью «Спасибо, папа!», он надел шляпу. Также лыжник был облит шампанским и сам сделал глоток напитка.

Фото: Аккаунт Viaplay в соцсети

Победителем гонки стал 11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.