Дмитрий Свищёв избран главой Ассоциации лыжных видов спорта России

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв занял пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России. Решение было принято на общем собрании организации, где за кандидатуру Свищёва проголосовали президенты федераций лыжных видов спорта. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Ранее главной Ассоциации была Елена Вяльбе.

«Важный шаг сегодня сделан на общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России — Ассоциация получила нового руководителя Дмитрия Свищёва. Благодарю Елену Вяльбе за её работу. В декабре прошлого года совместно с Минспортом, Олимпийским и Паралимпийским комитетами России выигран иск в CAS против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Эта победа открыла нашим спортсменам возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Италии. Мы продолжим защищать право наших молодых спортсменов на честное и равное участие в соревнованиях. Процесс возвращения России в мировой спорт будет продолжен, и позиция лыжных видов и сноуборда на международной арене должна оставаться проактивной. У Дмитрия Свищёва большой опыт в управлении сложными процессами, он человек из бизнеса, много лет успешно работает в Государственной думе. С 2021 по 2023 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а сейчас занимает пост первого зампреда. Он давно поддерживает спорт в России, более 15 лет руководит Федерацией кёрлинга. В декабре 2024-го по моему представлению избран в исполком Олимпийского комитета России. Учитывая богатый опыт, поддерживаю его кандидатуру на должность руководителя и Ассоциации, и главы объединенной федерации. Дмитрий Свищёв единогласно выдвинут в президенты на Объединённую федерацию лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана в ближайшее время на базе Федерации лыжных гонок России», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.