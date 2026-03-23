«Было очень заманчиво выиграть все три титула». Клебо — о сезоне Кубка мира — 2025/2026

11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо прокомментировал завершение сезона в Кубке мира – 2025/2026.

«Я очень рад, что мы закончили, теперь будет приятно взять отпуск. Это было здорово. Первый раз в карьере выиграл дистанционный кубок, приятно его получить. Было очень заманчиво выиграть в этом сезоне все три кубка», – приводит слова Клебо VG.no.

В сезоне-2025/2026 Клебо стал обладателем «Большого хрустального глобуса» после победы в общем зачёте Кубка мира, а также выиграл «Малые хрустальные глобусы» в зачёте дистанционных и спринтерских гонок. Помимо этого, он завоевал шесть золотых медалей на Олимпийских играх – 2026 в Италии.