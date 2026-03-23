Одерматт в третий раз подряд завоевал «МХГ» в скоростном спуске

Одерматт в третий раз подряд завоевал «МХГ» в скоростном спуске
Олимпийский чемпион — 2022, трёхкратный чемпион мира швейцарский горнолыжник Марко Одерматт в третий раз подряд стал победителем Кубка мира в зачёте скоростного спуска.

По итогам сезона Кубка мира – 2025/2026 Одерматт набрал 706 очков в данном виде программы соревнований. Второе место занял ещё один швейцарец, Франьо фон Алльмен, с результатом 515 очков. Замкнул тройку лучших по итогам сезона итальянец Доминик Парис (441 очко).

Отметим, что ранее Одерматт стал победителем общего зачёта Кубка мира – 2025/2026, завоевав «Большой хрустальный глобус» в пятый раз кряду. Также в активе швейцарца победа в зачёте супергиганта. Он стал лучшим в данном виде программы Кубка мира в четвёртый раз подряд.

