София Годжа впервые в карьере выиграла зачёт Кубка мира в супергиганте

Олимпийская чемпионка (2018) итальянская горнолыжница София Годжа впервые в карьере одержала победу в зачёте супергиганта Кубка мира – 2025/2026.

Годжа завершила сезон с результатом 549 очков. На второй позиции расположилась представительница Новой Зеландии Элис Робинсон, которая набрала 386 очков в сезоне. Замкнула тройку лидеров немка Эмма Айхер с результатом 354 очка.

В сезоне-2025/2026 Годжа трижды становилась победительницей этапов Кубка мира в супергиганте. Итальянка первенствовала на этапах во французском Валь-д'Изере, в Сольдеу (Андорра) и в норвежском Лиллехаммере. Помимо этого, она дважды поднималась на пьедестал почёта на этапах в швейцарских Кран-Монтане и Санкт-Морице.