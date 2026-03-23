Джессика Ислова, Симон Кайзер и Лиза Виттоцци вошли в комитет спортсменов IBU

На Кубке мира BMW IBU в Хольменколлене (Норвегия) прошло голосование среди биатлонистов — более 300 спортсменов выбрали трёх представителей в комитет спортсменов IBU на четырёхлетний срок. Избранными стали Джессика Ислова (Чехия), Симон Кайзер (Германия) и Лиза Виттоцци (Италия).

Голосование было доступно для участников Кубка мира BMW IBU (первые два триместра сезона-2025/2026) и Олимпийских игр – 2026 в Милане. Состав комитета сформирован с учётом требований гендерного равенства.

Теперь комитет состоит из пяти членов: к новым представителям присоединились Симон Эдер (Австрия) и Лена Хекки (Швейцария), чьи полномочия действуют до 2028 года. В ближайшее время члены комитета выберут председателя и своего представителя в Исполнительном совете IBU с правом голоса.