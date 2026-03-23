Губерниев отреагировал на назначение Свищёва главой Ассоциации лыжных видов спорта России

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о назначении депутата Госдумы Дмитрия Свищёва на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, которую ранее возглавляла Елена Вяльбе. Решение было принято на общем собрании организации, где за кандидатуру Свищёва проголосовали президенты федераций лыжных видов спорта.

«Пожелаю удачи новому руководству новой ассоциации лыжных видов!!! Свищёв справится!!! Секте бывшей начальницы ФЛГР надо понимать, что тётушка Лена теперь не просто не первое лицо, а всего лишь одна из замов… А это совсем другой уровень, увы…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.