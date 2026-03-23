Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Губерниев отреагировал на назначение Свищёва главой Ассоциации лыжных видов спорта России

Губерниев отреагировал на назначение Свищёва главой Ассоциации лыжных видов спорта России
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о назначении депутата Госдумы Дмитрия Свищёва на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, которую ранее возглавляла Елена Вяльбе. Решение было принято на общем собрании организации, где за кандидатуру Свищёва проголосовали президенты федераций лыжных видов спорта.

«Пожелаю удачи новому руководству новой ассоциации лыжных видов!!! Свищёв справится!!! Секте бывшей начальницы ФЛГР надо понимать, что тётушка Лена теперь не просто не первое лицо, а всего лишь одна из замов… А это совсем другой уровень, увы…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

