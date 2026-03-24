«Я был при смерти на дистанции». Эйнар Хедегарт взял бронзу, несмотря на болезнь

24‑летний норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, который занял третье место в масс‑старте 20 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США), рассказал, что страдает от болезни.

«Я был при смерти на дистанции — ну, может, и не совсем так, но я правда болен уже несколько дней. Состояние очень паршивое. На каждом подъёме мне приходилось буквально выжимать из себя все силы, чтобы просто иметь возможность дышать. Но я доволен сегодняшним третьим местом, и мне было плевать на второе. Этого более чем достаточно. Это ставит точку, ведь теперь у меня 100% подиумов во всех гонках этого сезона Кубка мира, где я выходил на старт. Не так много людей добивались такого раньше», — приводит слова Хедегарта телеграм-канал «Шведское полено».