«Я был при смерти на дистанции». Эйнар Хедегарт взял бронзу, несмотря на болезнь

«Я был при смерти на дистанции». Эйнар Хедегарт взял бронзу, несмотря на болезнь
24‑летний норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, который занял третье место в масс‑старте 20 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США), рассказал, что страдает от болезни.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
41:57.0
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.8
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+2.5

«Я был при смерти на дистанции — ну, может, и не совсем так, но я правда болен уже несколько дней. Состояние очень паршивое. На каждом подъёме мне приходилось буквально выжимать из себя все силы, чтобы просто иметь возможность дышать. Но я доволен сегодняшним третьим местом, и мне было плевать на второе. Этого более чем достаточно. Это ставит точку, ведь теперь у меня 100% подиумов во всех гонках этого сезона Кубка мира, где я выходил на старт. Не так много людей добивались такого раньше», — приводит слова Хедегарта телеграм-канал «Шведское полено».

