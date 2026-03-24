При поддержке «Роснефти» открылась модульная лыжная база в ХМАО

В посёлке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа при поддержке «Самотлорнефтегаза», дочернего предприятия «Роснефти», открылась модульная лыжная база для школы олимпийского резерва. Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Правительством ХМАО-Югры и направлен на создание равных условий для занятий спортом для жителей крупных городов и труднодоступных поселений региона.

Модули базы площадью от 155 до 400 кв. м выполнены из теплоизоляционных материалов, устойчивых к низким температурам, и оснащены современными инженерными коммуникациями. Объект оснащён комфортными раздевалками, тренерскими, медицинскими кабинетами и пунктами хранения и выдачи инвентаря.

Аналогичные центры, построенные в рамках масштабного проекта по созданию тренировочных комплексов в Югре, появятся в городах Урай, Радужный, Покачи и Нягань. Всего на территории округа будут функционировать девять объектов.

Лыжные комплексы уже построены в Ханты-Мансийске, Сургуте, поселках Алябьевский Советского района и Пойковский Нефтеюганского района. В течение 2025 года их посетили свыше 150 тыс. югорчан.

Поддержка профессионального, массового и юношеского спорта – одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». При помощи Компании в регионах присутствия возводятся спортивные объекты и проводятся различные турниры. При участии «Самотлорнефтегаза» в 2025 году на территории Излучинской школы №1 Нижневартовского района создан современный комплекс для занятий спортом, а в Югорском колледже-интернате олимпийского резерва в Ханты-Мансийске полностью обновлено покрытие тренажёрного и гимнастического городков общей площадью 900 кв. м.