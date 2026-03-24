Йоханнес Клебо заработал свыше € 277 тыс. за легендарный сезон в Кубке мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завершил очередной сезон Кубка мира с впечатляющими результатами — как на трассе, так и в финансовом плане. По данным Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), общий призовой фонд, заработанный спортсменом за сезон, составил чуть более € 277 тыс.

Успехи Клебо на соревнованиях мирового уровня вновь подтвердили его статус одного из сильнейших лыжников современности. В течение сезона спортсмен одержал семь побед в индивидуальных гонках, из которых четыре пришлись на спринты и три — на дистанционные гонки, а всего из 18 стартов он 12 раз попадал на подиум. Клебо завоевал «Малый хрустальный глобус» в дисциплине «спринт», занял второе место в общем зачёте Кубка мира, уступив соотечественнику всего 45 очков, и внёс решающий вклад в победу норвежской сборной в эстафете на этапе в Фалуне — команда выиграла с отрывом 23 секунды от ближайших преследователей.

Сумма в € 277 тыс. делает Клебо одним из самых высокооплачиваемых лыжников сезона. Для сравнения: средний призовой фонд топ‑10 лыжников Кубка мира составил около € 180-220 тыс., а победитель общего зачёта получил примерно € 310 тыс. При этом за победу на этапе Кубка мира FIS выплачивает € 8 тыс., за второе место — € 6 тыс., а за третье — € 4 тыс.