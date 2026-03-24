Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Микаэла Шиффрин одержала 110-ю победу на Кубке мира

Микаэла Шиффрин одержала 110-ю победу на Кубке мира
Легендарная американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе в финале Кубка мира — 2025/2026 в Норвегии. Она преодолела дистанцию за 2.07,61. Американка выиграла 9 из 10 слаломов в этом сезоне. Для неё эта победа также стала 110-й в карьере на Кубке мира.

Второй стала представительница Швейцарии Венди Хольднер, отстав от лидера на 1,32. Тройку призёров замкнула немка Эмма Айхер (+1,36).

Горные лыжи. Кубок мира — 2025/2026. Лиллехаммер (Норвегия). Слалом, женщины:

  1. Микаэла Шиффрин (США) — 2.07,61.
  2. Венди Хольднер (Швейцария) — отставание 1,32.
  3. Эмма Айхер (Германия) +1,36.
  4. Катарина Труппе (Австрия) +1,67.
  5. Пола Молтцан (США) +1,83.
