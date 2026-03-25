Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо не примет участия в чемпионате Норвегии — 2026

Йоханнес Клебо не примет участия в чемпионате Норвегии — 2026
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо не примет участия в чемпионате Норвегии – 2026 по лыжным гонкам, об этом сообщил врач сборной Ове Фераген.

«Долгое время перед этапом Кубка мира в Лейк-Плэсиде было неясно, получит ли Йоханнес медицинское разрешение на поездку из-за травмы головы. Соревнования прошли хорошо, но из-за травмы и общей нагрузки от гонок и поездок ему рекомендовано воздержаться от стартов на следующей неделе», — приводит слова Ферагена Langrenn.com.

Клебо получил небольшие травмы головы и повреждение головного мозга во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в норвежском Драммене. Однако после он принял участие в финальном этапе Кубка мира, который прошёл в американском Лейк-Плэсиде с 20 по 22 марта.

Чемпионат Норвегии – 2026 по лыжным гонкам пройдёт с 27 по 29 марта в Лигне.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android