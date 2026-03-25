Клебо сообщил, что намерен выступать до ОИ-2034 в США

Клебо сообщил, что намерен выступать до ОИ-2034 в США
11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо сообщил, что планирует выступать до Олимпийских игр – 2034, которые пройдут в Солт-Лейк-Сити (США).

«Я говорил со своим физиотерапевтом, если нам удастся всё сделать правильно с телом и останется мотивация, думаю, что вполне возможно, что я смогу выступать до Олимпийских игр – 2034, правда, до этого ещё очень далеко», – приводит слова Клебо NBC Sports.

На прошедших Олимпийских играх – 2026 в Италии Клебо завоевал шесть золотых медалей, став первым лыжником в истории, которому удалось выиграть все старты в рамках Олимпиады.

