Хедегарт: если меня не возьмут в основной состав сборной, в биатлон я не вернусь

24‑летний норвежский спортсмен Эйнар Хедегарт чётко обозначил условия своего возвращения в биатлон, заявив, что он готов продолжить карьеру в этом виде спорта, только если попадёт в элитную национальную команду на сезон-2026/2027.

«Я соглашусь на биатлон, если попаду в элитную команду. Если нет, то буду заниматься лыжными гонками. И тогда буду заниматься лыжными гонками всю оставшуюся жизнь. Я это решил. Тогда пути назад не будет.

Если я займусь биатлоном, я буду поддерживать свою физическую форму. Поэтому я смогу в конечном итоге вернуться к лыжным гонкам, и это будет не так уж и долго», — приводит слова Хедегарта VG.