Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Хедегарт: если меня не возьмут в основной состав сборной, в биатлон я не вернусь

Комментарии

24‑летний норвежский спортсмен Эйнар Хедегарт чётко обозначил условия своего возвращения в биатлон, заявив, что он готов продолжить карьеру в этом виде спорта, только если попадёт в элитную национальную команду на сезон-2026/2027.

«Я соглашусь на биатлон, если попаду в элитную команду. Если нет, то буду заниматься лыжными гонками. И тогда буду заниматься лыжными гонками всю оставшуюся жизнь. Я это решил. Тогда пути назад не будет.

Если я займусь биатлоном, я буду поддерживать свою физическую форму. Поэтому я смогу в конечном итоге вернуться к лыжным гонкам, и это будет не так уж и долго», — приводит слова Хедегарта VG.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android