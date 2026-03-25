Горнолыжник Бротен впервые в карьере завоевал «Хрустальный глобус» в гигантском слаломе

Горнолыжник из Бразилии Лукас Пиньейро Бротен стал обладателем «Хрустального глобуса» за победу в малом зачёте Кубка мира — 2025/2026 в дисциплине гигантский слалом. Он впервые в карьере завоевал этот титул, набрав 547 очков. Бразилец также занял второе место в общем зачёте, уступив 568 очков Марко Одерматту из Швейцарии.

Ранее Бротен взял золотую медаль на Олимпийских играх — 2026 в гигантском слаломе. Он был лучшим во всех попытках.

Отметим, что Лукас Пиньейро Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегии, но принял решение выступать за национальную команду родины своей матери. За сборную Бразилии горнолыжник Бротен дебютировал в октябре 2024 года.