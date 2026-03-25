Микаэла Шиффрин в шестой раз победила в общем зачёте КМ по горным лыжам

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин шестой раз за свою карьеру стала обладательницей «Хрустального глобуса». Она оказалась первой в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. По данному показателю американка сравнялась с Аннемари Мозер-Прёлль из Австрии.

Сегодня, 25 марта, Шиффрин стала 11-й в гигантском слаломе на заключительном этапе КМ, а накануне выиграла золото в слаломе. В тотале на счету американки 1410 очков. Ранее она уже завоёвывала этот трофей в сезонах: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023.

Микаэла Шиффрин на Олимпийских играх 2026 года в Италии взяла золото в слаломе.