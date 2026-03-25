«Мне нужно найти новую мотивацию». Йоханнес Клебо — о карьерных планах

11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо заявил, что ему необходимо найти новую мотивацию.

«Мне нужно будет потратить время этой весной, чтобы по-настоящему понять, какая цель будет следующей. Думаю, мне нужно найти новую мотивацию в том, чем я буду заниматься. Хорошо то, что мне по-прежнему нравится выигрывать гонки Кубка мира, и мне нравится сам момент, когда я надеваю биб – я люблю соревноваться. Это уже хорошее начало», – приводит слова Клебо NBC Sports.

Напомним, на прошедших Олимпийских играх – 2026 в Италии Клебо взял шесть золотых медалей, став первым лыжником в истории, которому удалось выиграть все старты в рамках Олимпиады.