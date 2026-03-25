Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо — об ОИ-2030: появились лыжники, которые начинают оказывать серьёзное давление

Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от Олимпийских игр — 2030, которые пройдут во Франции.

«Чем старше я становлюсь, тем сложнее, скорее всего, будет в спринте. Появились молодые лыжники, которые действительно начинают оказывать серьёзное давление», — приводит слова Клебо NBC Sports.

Ранее Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпийских игр – 2034, которые пройдут в Солт-Лейк-Сити (США).

На прошедших Олимпийских играх – 2026 в Италии Клебо взял шесть золотых медалей, став первым лыжником в истории, которому удалось выиграть все старты в рамках Олимпиады.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android