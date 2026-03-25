Клебо — об ОИ-2030: появились лыжники, которые начинают оказывать серьёзное давление

11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от Олимпийских игр — 2030, которые пройдут во Франции.

«Чем старше я становлюсь, тем сложнее, скорее всего, будет в спринте. Появились молодые лыжники, которые действительно начинают оказывать серьёзное давление», — приводит слова Клебо NBC Sports.

Ранее Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпийских игр – 2034, которые пройдут в Солт-Лейк-Сити (США).

На прошедших Олимпийских играх – 2026 в Италии Клебо взял шесть золотых медалей, став первым лыжником в истории, которому удалось выиграть все старты в рамках Олимпиады.