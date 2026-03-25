Шиффрин высказалась о шестой победе в тотале КМ по горным лыжам

Олимпийская чемпионка в слаломе, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин дала комментарий относительно победы в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. На заключительных соревнованиях в сезоне — слаломе в Лиллехаммере — она могла упустить титул, так как после первой попытки шла 17-й. Уже затем американке удалось продвинуться на 11-е место.

«У меня просто какой-то сумасшедший всплеск эмоций, потому что команда сказала: всё, ты выиграла, а я такая — нет, это не так… мы даже немного спорили, и я спрашивала: вы уверены? Потому что я уже начинаю плакать, но не хочу праздновать, пока это не подтверждено окончательно.

После первой попытки я была на 17-м месте, а здесь за 17-е очки не дают. Так что я понимала, что этот день может сложиться совсем иначе. Во второй попытке пришлось серьёзно добавлять, и я очень довольна своим заездом — гораздо лучшее чувство времени. Я ехала более плавно и как будто расслабленно, хотя на самом деле была довольно напряжена», — приводит слова Шиффрин пресс-служба FIS.