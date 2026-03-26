Алексей Петухов: если Александра Большунова допустят до Кубка мира — придут и победы

Чемпион мира по лыжным гонкам 2013 года Алексей Петухов высказал мнение о снижении результатов трёхкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира в скиатлоне Александра Большунова на внутрироссийских стартах.

«Не идти же ему одеждой торговать. Если допустят до Кубка мира, придёт воодушевление, а за ним и победы. Он амбициозный спортсмен, уникум, который мог завоёвывать медали в каждой гонке. Бороться с Клебо. И его лишают наград, звания лучшего лыжника мира. Удивляюсь, как он со своими медалями ищет мотивацию бегать в России», – приводит слова Петухова «РИА Новости».

Ранее Александр Большунов не был допущен к участию в Олимпийских Играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо в связи с отсутствием у него нейтрального статуса. С февраля 2022 года российские спортсмены были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях по политическим причинам.

