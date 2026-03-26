«Две разные реальности». Коростелёв сравнил старты в России и на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв поделился мнением о разнице между внутрироссийскими стартами и Кубком мира, отметив, более высокий темп бега на международных стартах.

«Раньше смотришь Кубок мира – на финиш приезжают 10 человек. Непонятно, почему такой темп, а когда сам в нём участвуешь, понимаешь: темп – нифига себе!

Смотрю трансляцию скиатлона на Сахалине – тоже не видно темпа, но потом поговорил с ребятами, они сказали, что он был. Из‑за того, что мы долго соревнуемся вместе, есть ощущение, что Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности», – приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

22-летний Коростелёв принимал участие в Кубке мира – 2025/2026. Россиянин занял 15-е место в общем зачёте, набрав 800 очков. Также он один раз поднимался на пьедестал почёта, заняв третье место в гонке с раздельного старта классическим ходом на этапе в финском Лахти.