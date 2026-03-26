Савелий Коростелёв показал, как готовится к возвращению на Кубок России после Кубка мира

Победитель Кубка России – 2024/2025, призёр этапа Кубка мира 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв показал, как готовится к финалу Кубка России – 2025/2026, который пройдёт с 28 марта по 5 апреля в Апатитах и Кировске.

«Тренировочные будни перед гоночными выходными», — подписал свежий пост в своём телеграм-канале Коростелёв.

Коростелёв не выступал на Кубке России с начала декабря. Савелий получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и дебютировал на Кубке мира, а также выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое – в марафоне на 50 км (это его лучшие результаты на Играх). На КМ россиянин взял свою первую медаль, став бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти (Финляндия).