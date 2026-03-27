«Было честью посоревноваться с тобой». Шиффрин опубликовала пост с восхищением Айхер

Трёхкратная олимпийская чемпионка легендарная американская горнолыжница Микаэла Шиффрин опубликовала пост, где выразила восхищение обладательницей трёх серебряных медалей Олимпиады Эммой Айхер.

Ранее Шиффрин выиграла общий зачёт Кубка мира – 2025/2026, что стало для неё шестой победой в тотале КМ в карьере. В тотале на счету американки 1410 очков. Айхер по итогам сезона расположилась на втором месте.

«Эмма, было честью посоревноваться с тобой! Твоё катание, энергия и личность вдохновляют. У тебя светлое будущее. Жду не дождусь (и продолжаю соревноваться с тобой, хотя бы ненадолго)», – написала Шиффрин у себя на странице в соцсети, опубликовав совместное с Айхер фото.

