«Не надо ей стыдиться ничего». Ефимов — о словах Петросян после неудачи на ОИ-2026

Российский горнолыжник Семён Ефимов, принявший участие в Олимпийских играх – 2026, прокомментировал слова фигуристки Аделии Петросян после неудачного выступления в произвольной программе на Олимпиаде. Позднее спортсменка заявила, что ей стыдно возвращаться в Россию.

— На контрасте с твоим интервью так необычно выглядят слова фигуристки Аделии Петросян, которой было стыдно после Олимпиады возвращаться в Россию...

— Почему ей стыдно-то? Перед кем? В неё прям все эти хейтеры, комментаторы вкладывались, что ли? Наверняка, как и в меня, в основном родители. И такие виды спорта держатся как раз на них. А про налогоплательщиков — досужие рассуждения. Не надо ей стыдиться ничего. У нас любят устроить показательные извинения — не в ту дверь и в таком роде. Это лишнее, — приводит слова Ефимова «Спорт-экспресс».