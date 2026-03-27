Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Не надо ей стыдиться ничего». Ефимов — о словах Петросян после неудачи на ОИ-2026

Комментарии

Российский горнолыжник Семён Ефимов, принявший участие в Олимпийских играх – 2026, прокомментировал слова фигуристки Аделии Петросян после неудачного выступления в произвольной программе на Олимпиаде. Позднее спортсменка заявила, что ей стыдно возвращаться в Россию.

— На контрасте с твоим интервью так необычно выглядят слова фигуристки Аделии Петросян, которой было стыдно после Олимпиады возвращаться в Россию...
— Почему ей стыдно-то? Перед кем? В неё прям все эти хейтеры, комментаторы вкладывались, что ли? Наверняка, как и в меня, в основном родители. И такие виды спорта держатся как раз на них. А про налогоплательщиков — досужие рассуждения. Не надо ей стыдиться ничего. У нас любят устроить показательные извинения — не в ту дверь и в таком роде. Это лишнее, — приводит слова Ефимова «Спорт-экспресс».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android