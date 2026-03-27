Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Никита Филиппов впервые в сезоне не смог пройти в финал спринта на этапе Кубка мира

Никита Филиппов впервые в сезоне не смог пройти в финал спринта на этапе Кубка мира
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов впервые в сезоне не смог отобраться в финал спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026.

Российский спортсмен выступал во втором забеге, где занял шестое место. Он показал время 3 минуты 40,3 секунды и отстал от победителя, швейцарца Томаса Буссарда, на 24,2 секунды.

22 марта Филиппов завоевал бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в Валь-Мартелло (Италия). Он показал время 3.02,2.

В феврале Филиппов выиграл серебряную медаль Олимпиады-2026 в спринте, двумя неделями позже он стал чемпионом Европы в той же дисциплине.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android