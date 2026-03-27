«Лыжи слетели, крюк разогнулся». Филиппов — о том, что не смог выйти в финал спринта на КМ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, почему стал шестым в полуфинале спринта на этапе Кубка мира во Франции. Филиппов опубликовал видео с трассы, где видно, как спортсмен зацепился лыжами за ветки дерева

«Дерево 1:0 Я. Был «на ноге» сегодня, форма лютая была, но в спринте может случиться всё, что угодно. В этом его и изюминка. Лыжи слетели, крюк разогнулся, не мог зацепить долгое время, так и прибежал шестым в полуфинале.

После такого проигрыша появилась дикая мотивация тренироваться, чтобы в следующем сезоне выигрывать по 30 секунд за раз на спринте и на остальных гонках не давать им расслабляться.

Теперь буду на просмотре трассы и деревья тоже анализировать», — написал Филиппов в социальных сетях.

Филиппов впервые в сезоне не смог отобраться в финал спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026. Российский спортсмен выступал во втором забеге, где занял шестое место. Он показал время 3 минуты 40,3 секунды и отстал от победителя, швейцарца Томаса Буссарда, на 24,2 секунды.