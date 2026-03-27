Ски-альпинист Филиппов пропустит этап Кубка мира в Швейцарии из‑за отказа в визе

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что спринт на этапе Кубка мира во Франции был для него последним международным стартом в сезоне. Спортсмен не получил визу в Швейцарию, где пройдёт следующий этап Кубка мира.

«В швейцарской визе нам отказали, поэтому это был заключительный международный старт этого сезона для меня», — написал Филиппов в социальных сетях.

В спринте на этапе Кубка мира в Пюи‑Сен‑Венсане (Франция) Филиппов впервые в сезоне не смог отобраться в финал спринта. Российский спортсмен выступал во втором забеге, где занял шестое место. Он показал время 3 минуты 40,3 секунды и отстал от победителя, швейцарца Томаса Буссарда, на 24,2 секунды.