Лыжные гонки. Финал КР, индивидуальная гонка, женщины: где смотреть, во сколько начало

Лыжи Новости

Лыжные гонки. Финал КР-2025/2026, индивидуальная гонка на 3,3 км, женщины: где смотреть, во сколько начало прямой трансляции

Сегодня, 28 марта, в Аппатитах пройдёт женская индивидуальная гонка на 3,3 км свободным стилем в рамках Финала Кубка России –2025/2026. Начало соревнований запланировано на 11:00 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Апатиты, Россия
Женщины. Свободный стиль. 3.3 км
28 марта 2026, суббота. 11:00 МСК
Не началось

Трансляцию индивидуальной женского гонки на 3,3 км свободным стилем будет осуществлять канал ТВ Спорт. Начало трансляции – в 10:50 мск.

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026. Индивидуальная гонка, 3,3 км, свободных ход, женщины. Старт-лист (Частично):

10. Христина Мацокина (Республика Татарстан).
21. Мария Истомина (Ленинградская область – Пермский край).
23. Дарья Непряева (Республика Татарстан).
24. Вероника Степанова (Республика Татарстан).
32. Елизавета Пантрина (Тюменская область).
33. Арина Кусургашева (Республика Алтай).
35. Алиса Жамбанова (Тюменская область – Республика Бурятия).
37. Екатерина Никитина (Москва).
39. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
40. Алина Пеклецова (Вологодская область).

Календарь Кубка Росии - 2025/2026
