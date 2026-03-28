Лыжные гонки. Финал КР, индивидуальная гонка, женщины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 28 марта, в Аппатитах пройдёт женская индивидуальная гонка на 3,3 км свободным стилем в рамках Финала Кубка России –2025/2026. Начало соревнований запланировано на 11:00 по московскому времени.

Трансляцию индивидуальной женского гонки на 3,3 км свободным стилем будет осуществлять канал ТВ Спорт. Начало трансляции – в 10:50 мск.

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026. Индивидуальная гонка, 3,3 км, свободных ход, женщины. Старт-лист (Частично):

10. Христина Мацокина (Республика Татарстан).

21. Мария Истомина (Ленинградская область – Пермский край).

23. Дарья Непряева (Республика Татарстан).

24. Вероника Степанова (Республика Татарстан).

32. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

33. Арина Кусургашева (Республика Алтай).

35. Алиса Жамбанова (Тюменская область – Республика Бурятия).

37. Екатерина Никитина (Москва).

39. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

40. Алина Пеклецова (Вологодская область).