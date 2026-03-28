Лыжные гонки. Финал КР, индивидуальная гонка, мужчины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 28 марта, в Апатитах пройдёт мужская индивидуальная гонка на 3,3 км свободным стилем в рамках финала Кубка России – 2025/2026. Начало соревнований запланировано на 12:30 по московскому времени.

Трансляцию индивидуальной мужской гонки на 3,3 км свободным стилем будет осуществлять канал ТВ Спорт.

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026. Индивидуальная гонка, 3,3 км, свободный стиль, мужчины. Старт-лист (частично):

16. Андрей Мельниченко (ХМАО – Югра).

17. Александр Бакуров (Новосибирская область – Ленинградская область).

18. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО).

28. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан).

30. Сергей Волков (Республика Татарстан).

32. Денис Спицов (Тюменская область).

37. Алексей Червоткин (Тюменская область).

38. Александр Большунов (Республика Татарстан).

40. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).