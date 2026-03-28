Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Степанова выиграла индивидуальную гонку в финале Кубка России, Непряева стала шестой

Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2022 в эстафете российская лыжница Вероника Степанова одержала победу в женской индивидуальной гонке на 3,3 км свободным стилем в рамках финала Кубка России – 2025/2026 в Апатитах. Степанова прошла дистанцию за 7.27,6 минуты.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Апатиты, Россия
Женщины. Свободный стиль. 3.3 км
28 марта 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Республика Татарстан
7:27.6
2
Екатерина Никитина
Москва
+0.3
2
Дарья Канева
Республика Коми
+0.3

Второе место заняли лыжницы Дарья Канева и Екатерина Никитина, которые проиграли победительнице 0,3 секунды на финише. На четвёртой позиции Елизавета Пантрина с отставанием в шесть секунд от лидера.

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2025/2026. Индивидуальная гонка, 3,3 км, свободный стиль. Женщины:

1. Вероника Степанова (Республика Татарстан) – 7.27,6 минуты.
2. Дарья Канева (Республика Коми)/Екатерина Никитина (Москва) +0,3.
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,0.
5. Алина Пеклецова (Вологодская область) +6,6.
6. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +8,1.
7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +11,9.
8. Анна Королёва (Беларусь) +15,1.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android