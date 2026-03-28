Степанова выиграла индивидуальную гонку в финале Кубка России, Непряева стала шестой

Олимпийская чемпионка – 2022 в эстафете российская лыжница Вероника Степанова одержала победу в женской индивидуальной гонке на 3,3 км свободным стилем в рамках финала Кубка России – 2025/2026 в Апатитах. Степанова прошла дистанцию за 7.27,6 минуты.

Второе место заняли лыжницы Дарья Канева и Екатерина Никитина, которые проиграли победительнице 0,3 секунды на финише. На четвёртой позиции Елизавета Пантрина с отставанием в шесть секунд от лидера.

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2025/2026. Индивидуальная гонка, 3,3 км, свободный стиль. Женщины:

1. Вероника Степанова (Республика Татарстан) – 7.27,6 минуты.

2. Дарья Канева (Республика Коми)/Екатерина Никитина (Москва) +0,3.

4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,0.

5. Алина Пеклецова (Вологодская область) +6,6.

6. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +8,1.

7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +11,9.

8. Анна Королёва (Беларусь) +15,1.