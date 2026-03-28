Большунов одержал победу в индивидуальной гонке финала Кубка России, Коростелёв — третий

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на 3,3 км свободным стилем в рамках финала Кубка России – 2025/2026 в Апатитах. Большунов преодолел дистанцию за 6.24,5 минуты.

Вторым на финише стал Егор Митрошин, который уступил победителю восемь секунд. Замкнул тройку лидеров Савелий Коростелёв с отставанием 8,8 секунды, для которого эта гонка стала первой в России после возвращения с этапов Кубка мира – 2025/2026.

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2025/2026. Апатиты. Индивидуальная гонка, 3,3 км, свободный стиль. Мужчины:

1. Александр Большунов (Республика Татарстан) – 6.24,5 минуты.

2. Егор Митрошин (ХМАО – Югра) +8,0.

3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +8,8.

4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +9,6.

5. Александр Терентьев (Тюменская область) +10,3.

6. Андрей Вьюхин (Челябинская область) +11,8.

7. Сергей Волков (Республика Татарстан) +11,9.

8. Денис Спицов (Тюменская область) +12,8.

9. Андрей Мельниченко (ХМАО – Югра) +13,7.