Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Большунов одержал победу в индивидуальной гонке финала Кубка России, Коростелёв — третий

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на 3,3 км свободным стилем в рамках финала Кубка России – 2025/2026 в Апатитах. Большунов преодолел дистанцию за 6.24,5 минуты.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Апатиты, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 3.3 км
28 марта 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
6:24.5
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+8.0
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+8.8

Вторым на финише стал Егор Митрошин, который уступил победителю восемь секунд. Замкнул тройку лидеров Савелий Коростелёв с отставанием 8,8 секунды, для которого эта гонка стала первой в России после возвращения с этапов Кубка мира – 2025/2026.

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2025/2026. Апатиты. Индивидуальная гонка, 3,3 км, свободный стиль. Мужчины:

1. Александр Большунов (Республика Татарстан) – 6.24,5 минуты.
2. Егор Митрошин (ХМАО – Югра) +8,0.
3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +8,8.
4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +9,6.
5. Александр Терентьев (Тюменская область) +10,3.
6. Андрей Вьюхин (Челябинская область) +11,8.
7. Сергей Волков (Республика Татарстан) +11,9.
8. Денис Спицов (Тюменская область) +12,8.
9. Андрей Мельниченко (ХМАО – Югра) +13,7.

