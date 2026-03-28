Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в зачёте дистанционных гонок Кубка России — 2025/2026. В его активе 480 очков. Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с 384 очками. Тройку призёров замыкает Илья Семиков (383).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Мужчины:
1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 480 очков.
2. Александр Большунов (Татарстан) — 384.
3. Илья Семиков (Коми) — 383.
4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 377.
5. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 334.
6. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 290.
7. Артём Мальцев (Тюменская область) — 228.
8. Ермил Вокуев (Коми) — 201.
9. Антон Тимашов (Татарстан) — 200.
9. Денис Спицов (Тюменская область) — 200.