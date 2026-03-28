Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов — второй

Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в зачёте дистанционных гонок Кубка России — 2025/2026. В его активе 480 очков. Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с 384 очками. Тройку призёров замыкает Илья Семиков (383).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 480 очков.

2. Александр Большунов (Татарстан) — 384.

3. Илья Семиков (Коми) — 383.

4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 377.

5. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 334.

6. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 290.

7. Артём Мальцев (Тюменская область) — 228.

8. Ермил Вокуев (Коми) — 201.

9. Антон Тимашов (Татарстан) — 200.

9. Денис Спицов (Тюменская область) — 200.

Календарь Кубка России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android