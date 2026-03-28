Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова лидирует, Крупицкая — вторая

Комментарии

Российская лыжница Алина Пеклецова продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России – 2025/2026. В её активе 548 очков. На второй позиции идёт Евгения Крупицкая (521). Тройку сильнейших замыкает Елизавета Маслакова (351).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 548 очков.

2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 521.

3. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 351.

4. Екатерина Никитина (Москва) — 334.

5. Лидия Горбунова (Татарстан) — 314.

6. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 263.

7. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – 260.

8. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 258.

9. Арина Кусургашева (Алтай) — 249.

10. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 229.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android