Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова лидирует, Крупицкая — вторая

Российская лыжница Алина Пеклецова продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России – 2025/2026. В её активе 548 очков. На второй позиции идёт Евгения Крупицкая (521). Тройку сильнейших замыкает Елизавета Маслакова (351).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 548 очков.

2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 521.

3. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 351.

4. Екатерина Никитина (Москва) — 334.

5. Лидия Горбунова (Татарстан) — 314.

6. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 263.

7. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – 260.

8. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 258.

9. Арина Кусургашева (Алтай) — 249.

10. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 229.