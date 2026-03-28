Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая продолжает лидировать, Пеклецова — вторая

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В её активе 697 очков.
Вторую строчку занимает Алина Пеклецова с 648 очками. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Пантрина (519).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 28 марта:
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 679 очков.
2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 648.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 519.
4. Татьяна Сорнина (Тюменская область) — 487.
5. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 452.
6. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 432.
7. Екатерина Никитина (Москва) — 431.
8. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 422.
9. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 385.
10. Арина Кусургашева (Алтай) — 377.