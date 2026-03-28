Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая продолжает лидировать, Пеклецова — вторая

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В её активе 697 очков.

Вторую строчку занимает Алина Пеклецова с 648 очками. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Пантрина (519).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 28 марта:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 679 очков.

2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 648.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 519.

4. Татьяна Сорнина (Тюменская область) — 487.

5. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 452.

6. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 432.

7. Екатерина Никитина (Москва) — 431.

8. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 422.

9. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 385.

10. Арина Кусургашева (Алтай) — 377.