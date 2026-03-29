Лыжные гонки. КР, гонка с раздельного старта, женщины: где смотреть, во сколько начало

Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки. Финал КР-2025/2026, гонка с раздельного старта, женщины: где смотреть, во сколько начало прямой трансляции

Комментарии

Сегодня, 29 марта, в Апатитах пройдёт женская гонка с раздельного старта на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России –2025/2026. Начало соревнований запланировано на 11:00 по московскому времени.

Трансляцию женской гонки с раздельного старта на 10 км свободным стилем будет осуществлять канал «ТВ Спорт». Начало трансляции – в 10:50 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Апатиты, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
29 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026. Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный ход, женщины. Старт-лист (частично):

10. Алина Кусургашева (Тюменская область).
11. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Республика Бурятия).
21. Кристина Мацокина (Республика Татарстан).
26. Елизавета Маслакова (Ленинградская область).
34. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
35. Дарья Непряева (Республика Татарстан).
36. Алина Пеклецова (Вологодская область).
38. Екатерина Никитина (Москва).
40. Вероника Степанова (Республика Татарстан).

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
В России появился свой Хедегарт. Биатлонист Андрей Вьюхин вновь блеснул в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android