Лыжные гонки. КР, гонка с раздельного старта, женщины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 29 марта, в Апатитах пройдёт женская гонка с раздельного старта на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России –2025/2026. Начало соревнований запланировано на 11:00 по московскому времени.

Трансляцию женской гонки с раздельного старта на 10 км свободным стилем будет осуществлять канал «ТВ Спорт». Начало трансляции – в 10:50 мск.

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026. Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный ход, женщины. Старт-лист (частично):

10. Алина Кусургашева (Тюменская область).

11. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Республика Бурятия).

21. Кристина Мацокина (Республика Татарстан).

26. Елизавета Маслакова (Ленинградская область).

34. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

35. Дарья Непряева (Республика Татарстан).

36. Алина Пеклецова (Вологодская область).

38. Екатерина Никитина (Москва).

40. Вероника Степанова (Республика Татарстан).