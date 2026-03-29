Лыжные гонки, финал Кубка России, мужская разделка: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 29 марта, в Апатитах пройдёт мужская гонка с раздельного старта на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России –2025/2026. Начало соревнований запланировано на 13:00 по московскому времени.
Трансляцию мужской гонки с раздельного старта на 10 км свободным стилем будет осуществлять канал «ТВ Спорт».
Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026. Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный ход, мужчины. Старт-лист (частично):
9. Алексей Червоткин (Тюменская область).
11. Александр Бакуров (Новосибирская область – Ленинградская область).
32. Андрей Мельниченко (ХМАО – Югра).
33. Денис Спицов (Тюменская область).
34. Сергей Волков (Республика Татарстан).
36. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО).
37. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).
38. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан).
39. Егор Митрошин (ХМАО – Югра).
40. Александр Большунов (Республика Татарстан).