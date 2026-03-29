Лыжные гонки, финал Кубка России, мужская разделка: где смотреть, во сколько начало

Лыжные гонки, финал КР-2025/2026, гонка с раздельного старта, мужчины: где смотреть, во сколько начало прямой трансляции

Сегодня, 29 марта, в Апатитах пройдёт мужская гонка с раздельного старта на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России –2025/2026. Начало соревнований запланировано на 13:00 по московскому времени.

Трансляцию мужской гонки с раздельного старта на 10 км свободным стилем будет осуществлять канал «ТВ Спорт».

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Апатиты, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 10 км
29 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026. Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный ход, мужчины. Старт-лист (частично):

9. Алексей Червоткин (Тюменская область).
11. Александр Бакуров (Новосибирская область – Ленинградская область).
32. Андрей Мельниченко (ХМАО – Югра).
33. Денис Спицов (Тюменская область).
34. Сергей Волков (Республика Татарстан).
36. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО).
37. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).
38. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан).
39. Егор Митрошин (ХМАО – Югра).
40. Александр Большунов (Республика Татарстан).

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
В России появился свой Хедегарт. Биатлонист Андрей Вьюхин вновь блеснул в лыжах
