Лыжные гонки, финал Кубка России, мужская разделка: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 29 марта, в Апатитах пройдёт мужская гонка с раздельного старта на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России –2025/2026. Начало соревнований запланировано на 13:00 по московскому времени.

Трансляцию мужской гонки с раздельного старта на 10 км свободным стилем будет осуществлять канал «ТВ Спорт».

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026. Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный ход, мужчины. Старт-лист (частично):

9. Алексей Червоткин (Тюменская область).

11. Александр Бакуров (Новосибирская область – Ленинградская область).

32. Андрей Мельниченко (ХМАО – Югра).

33. Денис Спицов (Тюменская область).

34. Сергей Волков (Республика Татарстан).

36. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО).

37. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

38. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан).

39. Егор Митрошин (ХМАО – Югра).

40. Александр Большунов (Республика Татарстан).