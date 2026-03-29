Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Алина Пеклецова одержала победу в разделке на 10 км на Кубке России, Непряева — вторая
Комментарии

Российская лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку с раздельного старта на 10 км свободным ходом в рамках финала Кубка России – 2025/2026 в Апатитах. Пеклецова преодолела дистанцию за 25.35,3.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Апатиты, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
29 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
25:35.3
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+0.9
3
Дарья Канева
Республика Коми
+17.4

Серебряным призёром гонки стала Дарья Непряева, которая проиграла 0,9 секунды победительнице. Бронзовую медаль завоевала Дарья Канева с отставанием 17,0 секунды на финише.

Лыжные гонки. Кубок России – 2025/2026. Апатиты. Разделка на 10 км, свободный ход. Женщины:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) – 25.35,3.
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +0,8.
3. Дарья Канева (Республика Коми) +17,0.
4. Вероника Степанова (Республика Татарстан) +23,2.
5. Екатерина Никитина (Москва) +30,3.
6. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +30,8.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android