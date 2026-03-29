Алина Пеклецова одержала победу в разделке на 10 км на Кубке России, Непряева — вторая
Российская лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку с раздельного старта на 10 км свободным ходом в рамках финала Кубка России – 2025/2026 в Апатитах. Пеклецова преодолела дистанцию за 25.35,3.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Апатиты, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
29 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
25:35.3
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+0.9
3
Дарья Канева
Республика Коми
+17.4
Серебряным призёром гонки стала Дарья Непряева, которая проиграла 0,9 секунды победительнице. Бронзовую медаль завоевала Дарья Канева с отставанием 17,0 секунды на финише.
Лыжные гонки. Кубок России – 2025/2026. Апатиты. Разделка на 10 км, свободный ход. Женщины:
1. Алина Пеклецова (Вологодская область) – 25.35,3.
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +0,8.
3. Дарья Канева (Республика Коми) +17,0.
4. Вероника Степанова (Республика Татарстан) +23,2.
5. Екатерина Никитина (Москва) +30,3.
6. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +30,8.
Материалы по теме
- 29 марта 2026
-
12:24
-
10:00
-
09:11
- 28 марта 2026
-
20:03
-
19:53
-
19:13
-
18:52
-
13:30
-
11:57
-
10:00
-
09:20
- 27 марта 2026
-
21:06
-
21:01
-
14:56
-
11:55
-
10:59
- 26 марта 2026
-
19:51
-
12:35
-
08:43
- 25 марта 2026
-
22:14
-
20:54
-
20:38
-
19:15
-
18:06
-
15:43
-
15:05
-
12:05
-
11:56
-
11:37
- 24 марта 2026
-
17:59
-
15:05
-
14:54
-
14:09
-
12:05
-
10:57