Алина Пеклецова одержала победу в разделке на 10 км на Кубке России, Непряева — вторая

Российская лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку с раздельного старта на 10 км свободным ходом в рамках финала Кубка России – 2025/2026 в Апатитах. Пеклецова преодолела дистанцию за 25.35,3.

Серебряным призёром гонки стала Дарья Непряева, которая проиграла 0,9 секунды победительнице. Бронзовую медаль завоевала Дарья Канева с отставанием 17,0 секунды на финише.

Лыжные гонки. Кубок России – 2025/2026. Апатиты. Разделка на 10 км, свободный ход. Женщины:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) – 25.35,3.

2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +0,8.

3. Дарья Канева (Республика Коми) +17,0.

4. Вероника Степанова (Республика Татарстан) +23,2.

5. Екатерина Никитина (Москва) +30,3.

6. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +30,8.