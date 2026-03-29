Большунов выиграл разделку на 10 км в финале Кубка России, Коростелёв стал вторым

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов одержал победу в мужской гонке с раздельного старта на 10 км свободным ходом в финале Кубка России – 2025/2026 в Апатитах. Большунов завершил дистанцию за 22.30,7.

Серебряным призёром стал Савелий Коростелёв, который проиграл Большунову 5,6 секунды на финише. Бронзовую медаль завоевал Сергей Ардашев с отставанием 33,3 секунды от лидера.

Лыжные гонки. Кубок России – 2025/2026. Апатиты. Разделка, 10 км, свободный ход. Мужчины:

1. Александр Большунов (Республика Татарстан) – 22.30,7.

2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +5,6.

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +33,3.

4. Денис Спицов (Тюменская область) +34,4.

5. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) +35,4.

6. Егор Митрошин (ХМАО – Югра) +40,3.

7. Андрей Кузнецов (ХМАО – Югра) +41,8.

8. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +45,5.