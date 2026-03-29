Большунов выиграл разделку на 10 км в финале Кубка России, Коростелёв стал вторым

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов одержал победу в мужской гонке с раздельного старта на 10 км свободным ходом в финале Кубка России – 2025/2026 в Апатитах. Большунов завершил дистанцию за 22.30,7.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Апатиты, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 10 км
29 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
22:30.8
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+5.5
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+33.2

Серебряным призёром стал Савелий Коростелёв, который проиграл Большунову 5,6 секунды на финише. Бронзовую медаль завоевал Сергей Ардашев с отставанием 33,3 секунды от лидера.

Лыжные гонки. Кубок России – 2025/2026. Апатиты. Разделка, 10 км, свободный ход. Мужчины:

1. Александр Большунов (Республика Татарстан) – 22.30,7.
2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +5,6.
3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +33,3.
4. Денис Спицов (Тюменская область) +34,4.
5. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) +35,4.
6. Егор Митрошин (ХМАО – Югра) +40,3.
7. Андрей Кузнецов (ХМАО – Югра) +41,8.
8. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +45,5.

