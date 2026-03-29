Российский сноубордист объяснил пропуск ОИ-2026, несмотря на наличие нейтрального статуса

Российский сноубордист Ярослав Ленчевский рассказал, почему пропустил Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо, несмотря на наличие нейтрального статуса.

«FIS начала выдавать нейтральные статусы в начале декабря. Но мне, Варе Романовой и Мише Матвееву статусы одобрили только 2 января! Это очень поздно. Весь декабрь шли этапы Кубка мира по биг-эйру, слоупстайлу, хафпайпу, на которых мы не могли выступать.

Так вот, мы получили нейтральные статусы. А в середине декабря подали документы на европейские визы с расчётом, что удастся зацепить хоть какие-то международные старты. Но после 2 января у нас оставался только один этап Кубка мира, чтобы попробовать отобраться на Олимпиаду – это Laax Open в Швейцарии по дисциплинам хафпайп и слоупстайл.

Я мог выступить только в хафпайпе, так как у меня оставались замороженными мои FIS-пункты и их хватало, чтобы выступить в этой дисциплине. Я заявился, мне присвоили стартовый номер, все дела. А в слоупстайле мне очков не хватило, система даже не позволила заявиться.

Но нам не успели выдать визу! Итальянское консульство ровно месяц держало наши паспорта. А в итоге всё равно не смогли дать шенген. В день, когда уже нужно было вылетать в Швейцарию, я в очередной раз пошёл узнавать, что там с визой, и узнал, что шенгена не будет и на этап Кубка мира я не попаду ни при каких обстоятельствах. В консульстве предложили выдать только национальную визу исключительно на въезд в Италию. Я согласился – а что ещё делать? Хотя бы на этапах Кубка Европы выступить.

Впрочем, даже если бы нам удалось попасть в Швейцарию на Кубок мира, шансов попасть на Олимпиаду просто не было. FIS зачем-то прислали два письма. В одном было сказано, что нейтральные спортсмены отбираются на Олимпиаду по общим критериям – по-хорошему, нужно было полтора сезона выступать, чтобы рейтинг набить, либо на двух этапах Кубка мира попасть в число финалистов. В другом же письме было сказано, что для олимпийской путёвки нейтральным спортсменам достаточно было на одном этапе Кубка мира попасть в топ-30.

Дали нам надежду, но… Олимпийская мечта рухнула. На самом деле она рухнула ещё в тот момент, когда не дали визу. А потом добило и то, что поехал бы я на этап Кубка мира, попал бы в топ-30, допустим, но всё равно мимо», – сказал Ленчевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

