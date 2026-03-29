«Острая обида». Сноубордист Ленчевский о том, как выступил на Кубке Европы вместо ОИ

Российский сноубордист Ярослав Ленчевский рассказал, почему принял решение выступить на Кубке Европы, отметив, что ему необходимо большее количество подобных стартов, чтобы обрести уверенность в своих силах.

«Я понимал, что технически не совсем готов конкурировать с ребятами, которые там. Нужно выступать против них хотя бы пару сезонов – и это остро проявилось на Кубке Европы. Дело не в уровне трюков – в России он тоже присутствует – дело в общей обстановке, настрое, уверенности. Чтобы обрести её, нужно выступать там.

Но острое чувство обиды от того, что не удалось попасть на Олимпиаду, было. Перед вылетом с Кубка Европы обратно в Россию у нас был выходной день в Милане. Ну сами можете представить: олимпийская столица, всё вокруг кричит о грандиозном событии, которое вот-вот начнётся, а ты лишь со стороны на это можешь посмотреть. При этом уже находясь на месте событий», – сказал Ленчевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.