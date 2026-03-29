Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Острая обида». Сноубордист Ленчевский о том, как выступил на Кубке Европы вместо ОИ

«Острая обида». Сноубордист Ленчевский о том, как выступил на Кубке Европы вместо ОИ
Комментарии

Российский сноубордист Ярослав Ленчевский рассказал, почему принял решение выступить на Кубке Европы, отметив, что ему необходимо большее количество подобных стартов, чтобы обрести уверенность в своих силах.

«Я понимал, что технически не совсем готов конкурировать с ребятами, которые там. Нужно выступать против них хотя бы пару сезонов – и это остро проявилось на Кубке Европы. Дело не в уровне трюков – в России он тоже присутствует – дело в общей обстановке, настрое, уверенности. Чтобы обрести её, нужно выступать там.

Но острое чувство обиды от того, что не удалось попасть на Олимпиаду, было. Перед вылетом с Кубка Европы обратно в Россию у нас был выходной день в Милане. Ну сами можете представить: олимпийская столица, всё вокруг кричит о грандиозном событии, которое вот-вот начнётся, а ты лишь со стороны на это можешь посмотреть. При этом уже находясь на месте событий», – сказал Ленчевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android