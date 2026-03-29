«Никакой ясности». Сноубордист сборной России — о нейтральном статусе на следующий сезон

Российский сноубордист Ярослав Ленчевский рассказал, что не знает о том будет ли действовать его нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в сезоне-2026/2027.

«В планах — подготовка и отбор на следующую Олимпиаду, но прежде всего — участие в чемпионате мира – 2027. Очень хотелось добраться, наконец, до международных стартов. Барьер пробит, теперь нужно двигаться дальше. Но ясности с нейтральным статусом на следующий сезон абсолютно никакой. В документах FIS об этом ни слова», – сказал Ленчевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Для участия в международных стартах под эгидой FIS российские спортсмены должны получить нейтральный статус.