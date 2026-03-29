«Низкий им поклон». Российский сноубордист — о выступлении паралимпийцев

«Низкий им поклон». Российский сноубордист — о выступлении паралимпийцев
Российский сноубордист Ярослав Ленчевский оценил выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Болел за наших. Низкий поклон спортсменам и их тренерам. Шесть человек завоевали восемь золотых медалей. Такого, кажется, в истории ещё не было. Они настоящие герои, гордость страны. А ведь с предыдущей Паралимпиады нашу команду просто выгнали. Но это наших спортсменов не сломило, они вернулись и показали высший класс, невероятную волю к победе», – сказал Ленчевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Сборная России заняла третье место в общем зачёте Паралимпийских игр – 2026. Россияне завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Победу в общем зачёте одержали китайские паралимпийцы, которые завоевали 44 медали (15 золотых, 13 серебряных, 16 бронзовых).

