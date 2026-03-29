«Отстрелялся за всех». Сноубордист Ленчевский оценил выступление ски-альпиниста Филиппова

Российский сноубордист Ярослав Ленчевский оценил выступление российского ски-альпиниста Никиты Филиппова на Олимпиаде-2026 в Италии. Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте.

«Активно смотрел фигурное катание, ски-альпинизм, лыжи. Правда, в прямом эфире из лыж удалось посмотреть только мужские 50 км, активно болел за Савелия, который держался за норвежским паровозом. Жаль, что не удалось до медали добраться, но я не думаю, что он был слабее – тут многое опыт решал. Как спортсмен я прекрасно понимаю, как много это значит.

Очень порадовал Никита Филиппов, который отстрелялся один за всех и завоевал серебро! Финальный забег с его участием удалось посмотреть – как же это было круто! Надеюсь, что его карьера дальше только в гору пойдёт. Да она уже пошла, он же успел и чемпионом Европы стать, и очередную награду на Кубке мира взять.

Меня мотивирует выступление Никиты Филиппова и Савелия Коростелёва, буду стараться их догонять», – сказал Ленчевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

