Сноубордист сборной России рассказал о самом экстремальном поступке в жизни

Российский сноубордист Ярослав Ленчевский рассказал, какой самый экстремальный поступок он совершил в своей жизни.

«Это был прыжок с трюком через огромную ледяную трещину во время съёмок «Obsession». Спойлер, конечно, но в фильме это будет. Рад, что удалось эту задумку реализовать. Вот это самое опасное, что я делал в своей жизни. Было по-настоящему страшно, ведь свалиться в эту трещину означало гарантированно получить тяжёлую травму, а то и вообще…

Съёмки были в горах во Франции, в районе курорта Шамони. Если точнее, то на итальянской стороне. Поблизости Монблан, но со стороны Италии эта гора называется Монте-Бьянко. И там на леднике и была эта трещина. Был бы рад, если бы читатели «Чемпионата» посмотрели фильм и прочувствовали то, что там было. Пока ещё картина ездит по фестивалям, но будет выпущена и в прокат.

Что касается страховки: с нами был очень крутой гид, личный гид знаменитого Виктора де ла Рю. Он сам родом из Шамони и знает там вообще всё. По его настоянию все 10 дней, что мы там были, ходили только в обвязках, а половину времени подвязаны к верёвкам. Когда я прыгал через трещину, к верёвке меня невозможно было привязать, но я остался в обвязке, чтобы в случае падения меня можно было подцепить и вытащить наверх.

Уровень подготовки был высочайшим. Если вы собираетесь в горы, на услугах гида точно не стоит экономить», – сказал Ленчевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.