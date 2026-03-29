Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Бородавко рассказал, принципиально ли было Большунову обойти Коростелёва в финале КР

Юрий Бородавко
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о соперничестве Александра Большунова и Савелия Коростелёва в финале Кубка России — 2025/2026. Двукратный олимпийский чемпион привёз призёру Кубка мира 5,5 секунды в коньковой разделке на 10 км и одержал победу.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Апатиты, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 10 км
29 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
22:30.8
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+5.5
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+33.2

— Гонка получилась достаточно сложной из‑за весенней погоды. Лыжня была сыпучей, снег проваливался, было трудно оттолкнуться. Но условия для всех одинаковые. Борьба получилась серьёзной. Александр шёл позади, контролировал ситуацию и на финише имел около пяти секунд комфортного преимущества.

— Было ли принципиально для Александра обойти Савелия Коростелёва?
— Большунов в каждой гонке стартует с желанием победить. Поэтому для него нет принципиальной разницы, кого именно. Его цель — быть сильнее всех соперников на старте. Он просто выполняет свою задачу, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

