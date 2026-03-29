Бородавко рассказал, принципиально ли было Большунову обойти Коростелёва в финале КР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о соперничестве Александра Большунова и Савелия Коростелёва в финале Кубка России — 2025/2026. Двукратный олимпийский чемпион привёз призёру Кубка мира 5,5 секунды в коньковой разделке на 10 км и одержал победу.

— Гонка получилась достаточно сложной из‑за весенней погоды. Лыжня была сыпучей, снег проваливался, было трудно оттолкнуться. Но условия для всех одинаковые. Борьба получилась серьёзной. Александр шёл позади, контролировал ситуацию и на финише имел около пяти секунд комфортного преимущества.

— Было ли принципиально для Александра обойти Савелия Коростелёва?

— Большунов в каждой гонке стартует с желанием победить. Поэтому для него нет принципиальной разницы, кого именно. Его цель — быть сильнее всех соперников на старте. Он просто выполняет свою задачу, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».