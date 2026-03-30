Травиничева и Хуртин выиграли золото на юниорском чемпионате мира — 2026 по сноуборду

Российская сноубордистка Марина Травиничева заняла первое место на чемпионате мира — 2026 среди юниоров в Фольгарии (Италия). Она добыла золото в большом финале в параллельном гигантском слаломе. В решающем заезде россиянка была быстрее швейцарской спортсменки Ксении фон Зибенталь. После этого Травиничева стала второй в параллельном слаломе, где уступила швейцарке Зибенталь.

Золотую медаль в Италии в параллельном гигантском слаломе также добыл Илья Хуртин. Следом спортсмену удалось зацепить бронзовую награду в параллельном слаломе.

Ранее Травиничева и Хуртин получили нейтральные статусы от FIS, которые позволяют им выступать на международных турнирах.

Материалы по теме
Бородавко рассказал, принципиально ли было Большунову обойти Коростелёва в финале КР
