Российская фристайлистка завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Швейцарии

20-летняя фристайлистка из России Александра Глазкова стала призёром этапа Кубка мира в Сильваплане (Швейцария). Россиянка заняла третье место в хафпайпе, набрав 80,00 балла. Ранее в квалификации она была пятой. Золото досталось Зои Аткин (Великобритания), которая получила 86,75 балла, а на втором месте расположилась Миша Томас из Новой Зеландии (80,75).

Отметим, что Глазкова взяла медаль на дебютном для себя этапе КМ. Она является участницей Олимпиады-2022, где стала 14-й. Спортсменка получила нейтральный статус в январе 2026 года.

Ранее сноубордистка Марина Травиничева заняла первое место на чемпионате мира — 2026 среди юниоров в Фольгарии (Италия). Она добыла золото в большом финале в параллельном гигантском слаломе.